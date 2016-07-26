新冠肺炎｜廈門增至131確診 往外地航班火車急取消

福建新冠肺炎本土Delta變種病毒疫情仍在擴大，昨日新增43宗確診，廈門佔39宗、莆田4宗。自本月10日莆田仙游縣楓亭鎮報告首宗個案以來，福建累計335宗確診、3宗無症狀感染，涉及莆田、泉州、廈門及漳州共4市，其中廈門已增至131宗確診，僅次於莆田的183確診、3無症狀感染。

內地「第一財經」引述內地航空公司指出，已接到廈門機場方面通知，明日(20日)起取消從廈門起飛的國內航班，恢復時間視廈門疫情防控情況另行通知。報道又指，明日起廈門往外地的火車票，官方售票系統亦顯示無餘票，但外地至廈門的火車票仍可購買。

廈門所有小區嚴控出入

廈門已於昨日連發4份通告，要求全市居民小區/村實行閉環管理，嚴防人員隨意出入，嚴禁外來人員進入；所有公園、景區暫停開放，全市食肆、包括超市、便利店等暫停堂食。

孫春蘭：用快刀斬斷疫情傳播鏈

另外，國務院副總理孫春蘭昨日及今日在廈門、莆田及泉州調研指導疫情防控工作，實地考察爆疫的小學、工藝品廠，以及隔離酒店和封控小區等地後，指當前福建疫情防控工作取得階段性成效，但形勢仍然嚴峻複雜，要求地方政府認真分析查找工作中的薄弱環節和漏洞，採取堅決果斷措施，從嚴從緊做好各項防控工作，嚴防疫情在省內跨區擴散及向省外溢出，並用「快刀」斬斷疫情傳播鏈。