新冠肺炎｜廣州再多10人染疫 明中午起離穗出省須檢測陰性

廣東廣州本土疫情仍在擴大，昨日新增6宗確診、1宗無症狀轉確診、3宗無症狀感染，其中3名確診者及3名無症狀感染者均居於南沙區，為一家六口，年齡介乎1至53歲。為配合全民核酸檢測，南沙昨午2時起全部巴士、地鐵、輪船、長途巴士停運，高速公路、高鐵、碼頭等離開南沙通道關閉，民眾無特殊原因，不得離開。

廣州截至今日零時增至94人染疫，加上佛山市10人及茂名市1人，廣州荔灣區感染鏈已在16天內增至105人。廣州進一步加強管控人員流動，非必要不離穗、不出省，有需要離穗、出省者，明日12時起須持48小時內核酸檢測陰性證明；中高風險地區及封閉區域內人員須確保足不出戶，封控區域只進不出。佛山亦宣布同樣措施，明日12時起離開佛山、出省，須持48小時內核酸檢測陰性證明。

男子廣州回湛江後證實中招

另外，廣東湛江吳川市今日凌晨發現一名無症狀感染者。該名25歲姓容男子是廣州一家汽車貿易服務公司員工，上月31日從廣州市返回吳川，本月1日下午檢測陰性，5日晚上再檢測，結果疑似陽性。今日凌晨經湛江市疾控中心覆核，確認為陽性。

