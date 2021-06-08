新冠肺炎｜廣東增19確診 番禺男隱瞞去過重災區被捕

廣東昨日新增10宗本地確診，全屬廣州個案，其中9宗在疫情高風險區荔灣區白鶴洞街封閉區發現，1宗在番禺區大石街，均與之前白鶴洞街感染者有關；另9宗無症狀感染轉確診，廣州佔4宗、深圳3宗、佛山及湛江各1宗。

另外，廣州警方通報，番禺區大石街一名姓祝男子涉嫌妨害傳染病防治，已被警方刑事拘留。警方指，祝男曾於上月25日到白鶴洞街某小區探望父母，其父母隨後在30日確診。祝男31日接到相關通知後，無向當地村委報到以便接受健康管理措施，之後因咳嗽、發燒等，於本月2日及4日到醫院求醫，之後確診。

警方指，祝男並無如實告知醫生其近14天旅居史，亦無如實填寫《新型冠狀病毒感染流行病學史調查問卷》，至6日被隔離前，足跡遍及大石街轄下醫院、便利店、雜貨店、水果店、球場等，導致大量民眾成為密切接觸者、次密接觸者而需要集中隔離或居家隔離，所住樓房一帶及周邊住宅區被封閉及封控管理，造成新冠肺炎傳播嚴重危險。

警方及衛生部門均無提及祝男是否昨日新確診的番禺區大石街55歲男患者。