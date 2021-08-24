新冠肺炎｜復辦展覽規模縮水近九成 業界：四成半面臨倒閉危機

隨着疫情緩和，書展及動漫節今年得以舉辦，展覽業看似復甦。不過，香港展覽會議業協會早前統計指，100%國際展覽會主辦商在2020年處於零收入狀態，並預期2021年錄得虧損，當中有四成半業界，將面臨倒閉危機。有30多年籌辦超大型亞洲產品採購展覽會主辦單位坦言，今年雖可復辦展覽，但規模縮水近九成，相關行業同陷困境。業界將於今天（21日）下午發起請願行動，促請港府及早公布通關路線圖，讓業界可着手籌備大型展覽。

國際展覽至今仍難完全舉辦

「康亞有限公司」在疫情前為超大型亞洲產品採購展覽會MEGA SHOW的主辦單位，以2019年為例，其舉辦的貿易展覽，來自世界各地的參展商超過4,500個，當中不乏知名品牌。康亞有限公司顧問張瑞貴表示，本港過去八成展覽均為商業展覽，供全球不同行業的經銷商、批發商及買家，尋求生意定單。惟自去年2月疫情全球爆發後，礙於本港實施入境限制，實體國際展覽至今仍難以完全舉辦。

事實上，根據香港展覽會議業協會委託進行的「香港展覽業對香港經濟的整體貢獻研究」最新數字顯示，單在2016年，展覽業為香港經濟帶來約529億元收入，相等於本港本地生產總值(GDP)的2.1%。

主辦單位：復辦展覽規模大縮水

不過，張瑞貴透露，縱使過去數月香港鮮有本地確診個案，而書展等B2C大型展覽已可復辦，但商業展覽仍復甦無期。他指出，在2019年，其主辦的MEGA SHOW，共有逾4500個參展商參加展覽，惟隨著疫情影響，展覽在2020年被迫暫停，今年復辦亦只剩下500個參展商，生意大受影響。

張瑞貴無奈表示，「香港入境隔離措施比較嚴謹，即使我哋包埋機票同酒店等，但漫長嘅隔離時間，去到最後都令唔少海外參展商卻步。事實上舊年已經無收入，到今年可以復辦，我哋花咗成8個月，動用好多人力物力，籌備同推廣成個超大型展覽，最後大部分投資付諸流水，真係一殼眼淚。」

外地放寬入境 恐搶駐港展商

康亞董事張瑞富亦留意到，歐美多國近月已陸續放寬入境限制，並容許大型展覽舉辦。他擔心，如本港遲遲未放寬入境限制，部分原本長駐香港的展覽主辦商，將會被外國吸納離開香港，長遠影響香港國際會議展覽中心的地位。「香港做到亞洲展覽之都，係我哋行業好努力打造出嚟嘅品牌，好希望港府都珍惜。

面對業界的困境，張瑞富認為，港府應制定通關路線圖，方便業界籌備未來工作，「大型展覽事前的籌備需時6至9個月，依家完全無通關路線圖，我們好難同參展商，討論未來展覽安排。」他續稱，過去港府曾表示，只要本地新冠疫苗接種率超過七成，就具備恢復通關的條件，惟最近再改口風，他期望港府能提供更清晰的準則，交代放寬入境限制的條件及時間，以及延長領取資助半年。

政府資助僅42展商受惠涉款9700萬

為協助展覽業渡過難關，港府去年在防疫抗疫基金預留逾10億元，為在會展及亞博館舉辦展覽的主辦機構，提供百分百的場租資助；另外亦資助參與貿發局舉辦的展覽參展商一半的費用。然而，香港展覽會議業協會指出，由於疫情下展覽量大減，截至今年6月底，只有42個展覽合共領取約9700萬元的資助。