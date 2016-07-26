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新冠肺炎｜德國單日確診破5萬宗 荷蘭或恢復部分封城措施
1 小時前
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新冠肺炎｜德國單日確診破5萬宗 荷蘭或恢復部分封城措施
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德國單日確診破5萬宗，荷蘭或恢復部分封城措施。(資料圖片)

歐洲多個國家的新冠病毒疫情持續反彈，德國單日確診的新冠病毒個案再創新高，有超過5萬宗；荷蘭亦錄得1.6萬宗，當局可能宣布恢復部分封城措施。

荷蘭周四(11日)錄得逾1.6萬宗確診個案，創單日新高。當地疫情顧問委員會建議恢復部分封城措施，包括關閉戲院及要求餐廳提早關門，荷蘭看守首相呂特今日將宣布是否接納建議。

奧地利的疫苗接種率偏低，確診人數增幅亦持續上升。奧地利總理沙倫貝格警告，當局很大機會無法避免對未接種疫苗民眾實施更多限制措施。

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專家憂德國未來數月再多10萬人殁。(資料圖片)

專家憂德國未來數月再多10萬人殁

德國疫情反彈，部分近期個案急增的地區，多間醫院取消原定的手術，令醫護人員可以集中治理新冠肺炎患者。德國首都柏林由下星期一(15日)起，只准已接種疫苗或已痊愈的確診者進入室內食肆、文化或運動場館。

總理默克爾形容確診人數激增甚「戲劇性」，她指出，至今仍未打針的人應該反省對社會的責任。

有病毒學家警告，除非快速提升疫苗接種率，否則德國未來數月可能再有10萬人染疫死亡。

中國駐德大使館緊急提醒在德國的國民，密切關注疫情訊息，嚴格遵守當地防疫規定，並建議盡快接種官方認可的新冠疫苗。

很大機會接替默克爾成為下任德國總理的朔爾茨，呼籲民眾盡快接種新冠疫苗；又指護養院員工應每日接受檢測。

根據官方數據，德國8,300萬人口中，只有約67%的國民接種了新冠疫苗。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜德國單日確診破5萬宗-荷蘭或恢復部分封城措施-292787
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