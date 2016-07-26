新冠肺炎｜德國返港機師5日3確診 梁子超倡機組檢疫14天才准返社區

國泰航空5日內有三名從德國法蘭克福返港的免檢疫機師確診，涉及兩個航班，衞生署昨晚要求國泰航空自本月1日起，曾於法蘭克福逗留的機組人員送往檢疫中心21天。呼吸系統專科醫生梁子超認為，做法只屬緊急應變，政府應重新審視機組豁免檢疫的安排，包括要求他們重返社區前必須於酒店隔離14天。

梁子超於新城節目提到，世界多地採取與病毒共存策略，加上Delta變種病毒肆虐，港府必須做好邊境檢疫的把關，否則病毒一旦流入社區，難以做到全面圍堵，或因此導致爆發。他指，臨近聖誕假期將有大批留學生回流，屆時將會增加輸入個案數量，難免造成走漏，建議必須收緊機組人員豁免檢疫安排，否則「遲早出事」。

檢疫酒店屢現空氣傳播倡「隊列收人」

另外，檢疫酒店「東涌福朋喜來登酒店」上周懷疑出現空氣傳播，兩名曾於上址入住相鄰房間的男子，先後驗出基因100%相同的Delta+變種病毒。梁子超建議，檢疫酒店應盡量安排「隊列收人」，讓同一日抵港的旅客入住同一層，以免有快完成檢疫的旅客被新入住者感染，從而讓病毒流入社區。他續指，由於Delta病毒約於7日內發病，在「隊列收人」下即使首7天出現交叉感染，仍有14天時間隔離觀察。

工程師建議住客「慢慢開門」

工程師學會前會長源栢樑則於港台節目稱，檢疫酒店通風系統經過特別設定，房間內的空氣正常情況下不會流到走廊及其他房間，相信今次的情況為例外。但他建議，政府應制定更嚴格的規定讓住客跟從，例如開門前必須配戴口罩，以及要求必須慢慢開門，避免構成猛烈的擾流效應。

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