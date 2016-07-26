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新冠肺炎｜德國返港機師5日3確診　梁子超倡機組檢疫14天才准返社區
2 小時前
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新冠肺炎新型肺炎Delta+Delta國泰航空德國法蘭克福豁免檢疫東涌福朋喜來登酒店空氣傳播擾流效應梁子超源栢樑變種病毒
新冠肺炎｜德國返港機師5日3確診　梁子超倡機組檢疫14天才准返社區
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國泰航空5日內有三名從德國法蘭克福返港的免檢疫機師確診。(資料圖片)

國泰航空5日內有三名從德國法蘭克福返港的免檢疫機師確診，涉及兩個航班，衞生署昨晚要求國泰航空自本月1日起，曾於法蘭克福逗留的機組人員送往檢疫中心21天。呼吸系統專科醫生梁子超認為，做法只屬緊急應變，政府應重新審視機組豁免檢疫的安排，包括要求他們重返社區前必須於酒店隔離14天。

梁子超於新城節目提到，世界多地採取與病毒共存策略，加上Delta變種病毒肆虐，港府必須做好邊境檢疫的把關，否則病毒一旦流入社區，難以做到全面圍堵，或因此導致爆發。他指，臨近聖誕假期將有大批留學生回流，屆時將會增加輸入個案數量，難免造成走漏，建議必須收緊機組人員豁免檢疫安排，否則「遲早出事」。

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東涌福朋喜來登酒店上周懷疑出現空氣傳播。(資料圖片)

檢疫酒店屢現空氣傳播倡「隊列收人」

另外，檢疫酒店「東涌福朋喜來登酒店」上周懷疑出現空氣傳播，兩名曾於上址入住相鄰房間的男子，先後驗出基因100%相同的Delta+變種病毒。梁子超建議，檢疫酒店應盡量安排「隊列收人」，讓同一日抵港的旅客入住同一層，以免有快完成檢疫的旅客被新入住者感染，從而讓病毒流入社區。他續指，由於Delta病毒約於7日內發病，在「隊列收人」下即使首7天出現交叉感染，仍有14天時間隔離觀察。

工程師建議住客「慢慢開門」

工程師學會前會長源栢樑則於港台節目稱，檢疫酒店通風系統經過特別設定，房間內的空氣正常情況下不會流到走廊及其他房間，相信今次的情況為例外。但他建議，政府應制定更嚴格的規定讓住客跟從，例如開門前必須配戴口罩，以及要求必須慢慢開門，避免構成猛烈的擾流效應。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜德國返港機師5日3確診　梁子超倡機組檢疫14天才准返社區-293003
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