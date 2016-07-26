新冠肺炎｜恐怖醫學 美婦接種兩劑疫苗確診 多個器官發炎切除雙腿

美國明尼蘇達州一名女醫護助理接種第二劑新冠疫苗後出現胸痛，入院檢查證實感染新冠肺炎，她並無病徵。更嚴重的是，她的病情急速惡化，出現血栓和多個器官發炎等，須切除雙腿，雙手也可能要截肢。

事主Jummai Nache在2月1日接種第二劑輝瑞疫苗，同月6日因胸痛入院，並在翌日確診。丈夫Philip稱，對病毒檢測呈陽性，夫婦兩人均感愕然，她在接種第二劑疫苗前全無症狀，更對她出現嚴重併發症感不解。他們認為可能是在病毒與疫苗反應夾擊下，導致其身體現不良反應。Philip指，妻子出現動脈血栓、呼吸道疾病、心肌症、貧血、局部缺血症和多器官發炎綜合症(multiple inflammatory syndrome, MIS)，一度須接駁呼吸機。

Nache的個案轉介到美國疾控中心(CDC)調查，全國70至80名專家舉行視像會議後，CDC認為新冠病毒加上MIS導致併發症。但CDC未能肯定新冠疫苗是否與Nache的病情有關。Philip並不滿意CDC的調查結果，堅持找出妻子病重的原因，他指不明為何他與妻子有緊密接觸，但卻未有染疫，也質疑疫苗是否原因之一。他稱，經歷了一段艱難時刻，更不能想像妻子所受的精神、身體和心理痛苦。