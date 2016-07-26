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新冠肺炎｜患者出院要隔離14日　港府明起收緊出院標準
1 小時前
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新型肺炎康復病人臨時醫院北大嶼山醫院香港感染控制中心確診者出院準則新冠肺炎通關
新冠肺炎｜患者出院要隔離14日　港府明起收緊出院標準
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明日起新型肺炎患者出院後，需要轉送北大嶼山醫院香港感染控制中心檢疫14日。(資料圖片)

港府早前與內地就通關事宜舉行會議時，獲建議收緊確診者出院準則。政府今日(26日)宣布，明日起會採用新的終止隔離標準和患者出院安排，他們出院後需隔離14日和進行健康狀況監測，以減低「復陽」情況而導致在社區傳播病毒的風險。

確診者出院準則以病徵劃分

準則分為有病徵和沒有病徵兩種，其中有病徵的病人出院時，體溫需恢復正常最少3日、呼吸道症狀明顯好轉、肺部影像學顯示「急性滲出性病變」明顯改善，以及兩次相隔24小時的檢測呈陰性、自病發後已逾10日。若病人糞便樣本曾對病毒呈陽性，則要兩次相隔24小時的糞便樣本結果呈陰性。

至於從未出現新型肺炎相關病徵的病人，就需要有兩個相隔24小時、同類的臨床樣本呈陰性結果，樣本包括呼吸道或糞便，以及距離首次陽性檢測結果逾10日。

出院後須入「臨時醫院」隔離14日

當局指，符合出院準則的病人在出院後，會隨即以「閉環式管理」獲安排到俗稱「臨時醫院」的北大嶼山醫院香港感染控制中心，進行14日隔離管理和健康狀況監測，確保出院病人不帶病毒進入社區。衞生署將根據法例第599A章《預防及控制疾病規例》第23條賦予的權力，向符合出院條件的病人延長隔離令，直至出院後14日為止。

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康復者需要隔離14日及接受健康狀況監測。(資料圖片)

新冠肺炎｜患者出院要隔離14日 港府明起收緊出院標準

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜患者出院要隔離14日　港府明起收緊出院標準-290279
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