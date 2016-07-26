新冠肺炎｜患者出院要隔離14日 港府明起收緊出院標準

港府早前與內地就通關事宜舉行會議時，獲建議收緊確診者出院準則。政府今日(26日)宣布，明日起會採用新的終止隔離標準和患者出院安排，他們出院後需隔離14日和進行健康狀況監測，以減低「復陽」情況而導致在社區傳播病毒的風險。

確診者出院準則以病徵劃分

準則分為有病徵和沒有病徵兩種，其中有病徵的病人出院時，體溫需恢復正常最少3日、呼吸道症狀明顯好轉、肺部影像學顯示「急性滲出性病變」明顯改善，以及兩次相隔24小時的檢測呈陰性、自病發後已逾10日。若病人糞便樣本曾對病毒呈陽性，則要兩次相隔24小時的糞便樣本結果呈陰性。

至於從未出現新型肺炎相關病徵的病人，就需要有兩個相隔24小時、同類的臨床樣本呈陰性結果，樣本包括呼吸道或糞便，以及距離首次陽性檢測結果逾10日。

出院後須入「臨時醫院」隔離14日

當局指，符合出院準則的病人在出院後，會隨即以「閉環式管理」獲安排到俗稱「臨時醫院」的北大嶼山醫院香港感染控制中心，進行14日隔離管理和健康狀況監測，確保出院病人不帶病毒進入社區。衞生署將根據法例第599A章《預防及控制疾病規例》第23條賦予的權力，向符合出院條件的病人延長隔離令，直至出院後14日為止。

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