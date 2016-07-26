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新冠肺炎｜慈雲山長期病患七旬翁病逝　去年12月確診一直留院
54 分前
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新型肺炎慈樂邨樂天樓慈雲山廣華醫院新冠肺炎死亡個案
新冠肺炎｜慈雲山長期病患七旬翁病逝　去年12月確診一直留院
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有長期病患的78歲老翁，昨晚於廣華醫院離世。(資料圖片)

醫院管理局今日(5日)公布，一名78歲有長期病患的男病人(#6794)因確診新型肺炎，去年12月4日入住廣華醫院接受治療，其後因病毒檢測呈陰性，同月23日獲衞生署解除隔離令。不過，病人情況持續惡化，延至昨日(4日)晚上8時35分離世。本港至今累計212宗死亡個案。

翻查資料，老翁生前居於慈雲山慈樂邨樂天樓，屬本地源頭未明個案，入院後兩日轉嚴重，兩日後再轉危殆直至離世。

另外，醫管局表示截至早上9時，過去24小時只有一名由俄羅斯抵港的36歲男機組人員(#11887)出院，至今共有11,637名確診者及1宗疑似個案康復出院。目前公立醫院已啟用607間負壓病房，合共1,089張負壓病床；59名仍留院的確診病人，分別在13間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，其中1人(#9907)情況嚴重，其餘58人情況穩定。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜慈雲山長期病患七旬翁病逝　去年12月確診一直留院-274540
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