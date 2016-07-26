新冠肺炎｜憂機組人員染疫收緊免檢 國泰：恐擾亂港供應鏈

本港昨日新增5宗新冠肺炎輸入個案，當中有3名機組人員染疫，涉及2名國泰航空的外籍男機師，引起政府會否收緊機組人員豁免安排的關注。國泰對此表示，擔心政府收緊貨機機組人員檢疫安排，將令可供調配員工減少，嚴重影響公司運作重要貨運航班之能力，以及擾亂供應鏈及香港出入口貨流。

國泰航空指，倘收緊貨機機組人員檢疫限制，將嚴重影響公司運作重要貨運航班的能力，因為要要求機組人員自願參與以「閉環」模式執勤，減少可調配的人手顯著，嚴重影響供應鏈及香港出入口的貨流。

港府明日起，將取消絕大部分豁免類別人士到港後免檢疫安排，在新安排下，僅保留必要人士的豁免安排，包括跨境貨車、巴士司機、航機機組人員、貨船船員，以及須履行政府職務的政府人員。

衞防中心昨稱重新檢視免檢安排

在昨日衞生防護中心的記者會，總監徐樂堅被問到有機組人員染疫會否收緊豁免安排及檢測次數時，他稱安排上須在公共衞生風險及工作需要取得平衡，又說會與運輸及房屋局重新檢視安排，包括考慮減少豁免人士在本地逗留地點，或限於指定場所隔離。

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