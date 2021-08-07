新冠肺炎｜打齊兩針抵港漢確診 港增兩個案初確少於5宗

本港今日(8日)新增兩宗新型肺炎輸入確診個案，患者分別從美國及日本來港，其中一人4月已在美國完成接種兩劑復必泰新冠疫苗，初步確診則少於5宗。

⚫ #12013：30歲男子，8月6日搭國泰航空CX881航班從美國抵港，同日出現病徵、驗出帶有變異病毒株L452R，今年4月1日和22日在美國接種兩劑復必泰疫苗

⚫ #12014：22歲女子，8月4日搭日本航空JL029從日本抵港，入住西營盤華美達海景酒店檢疫期間確診、沒有病徵，L452R測試結果待定

海景大廈住戶明要強檢

衞生防護中心又提醒，上環海景大廈的居民或在內工作的指明人士，須在明日(9日)遵從強制檢測公告進行檢測。日前一名32歲男子返港後驗出確診及帶有L452R，由於他潛伏期內住過海景大廈，故大廈上周五(6日)晚上被「封區」強制檢測，未有發現新個案，而有關人士亦須在衞生署公布有關確診個案後的第3、7、12及19日進行強制檢測，以及自我監察直至21日屆滿。