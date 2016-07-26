新冠肺炎｜抗疫城牆崩塌 新西蘭爆疫恐逾百人潛伏社區 Delta澳洲傳入源頭不明

位處南太平洋一隅的新西蘭，一直被視為全球抗疫典範，但當地時隔半年再次爆發新冠肺炎疫情，涉及從鄰國澳洲傳入的Delta變種病毒，惟源頭不明，短短兩日已有共10人染疫，去過學校、醫院及夜店等多個地方，估計潛伏在社區的染疫者或多達120人。當局迅速行動，昨日宣布提升疫情警戒級別至最高的第4級，周三起封城3日；病例多的奧克蘭(Auckland)及鄰近地區則封城7日。

新西蘭今輪疫情的首個病例，為一名58歲奧克蘭德文港(Devonport)男子，他一名29歲同事，以及與該同事有關的另外5人亦確診。據稱，該名被稱為「Case A」的58歲男子，並未有接種疫苗，曾到訪8個寓所及15個場所，已完成接種的妻子則無染疫。基因排序顯示，該男子的病毒與澳洲新南威爾士省的疫情有關，但當局相信他不是把病毒由澳洲傳入的「第一號病人」，並估計病毒已在新西蘭流傳數周。新西蘭及澳洲此前一度啟動旅遊氣泡，但隨著澳洲出現新一波疫情已暫停。

醫院護士 大學生染疫 恐傳染更多人

周三新增的患者，包括4宗與較早前病例有關的個案，以及一名與其他病例無關聯、涉及邊境的六十多歲女子。目前10宗病例中，已知一人是奧克蘭理工大學(AUT)學生，周二曾上實體課，與另外84名學生共處一室；另一人是已完成接種疫苗的護士，無病徵，在病毒傳播期內曾在奧克蘭醫院上班，據報其同住的姊妹亦染疫，二人分別曾到教堂禮拜及光顧夜店。當局正追蹤奧克蘭最少21個處所的人流去向。

總理阿德恩(Jacinda Ardern)周二宣布封城時，表示「從海外的情況所見，我們絕對預期國內會出現更多病例」，指封城可大幅降低風險。路透社指，新西蘭約500萬人口中，已有21%完成接種疫苗，比率偏低。