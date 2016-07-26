新冠肺炎｜拜登：未確定中國有否努力查明病毒源頭

美國總統拜登在瑞士日內瓦與俄羅斯總統普京結束峰會後出席記者會，提到新冠病毒源頭調查問題，指現時仍未可肯定，中國有沒有真正嘗試查明病毒源頭。

拜登說，中國正努力試圖塑造負責任及坦白的國家形象，亦極力試明表明正協助全球調查病毒源頭及發展疫苗。有些事不需向全球解釋，民眾不說自明，但質疑中國是否真的希望對病毒源頭尋根究柢，他又說，美國將動員其他國家努力建立機制，以便及早發現下一次大流行，並促進快速反應。

拜登形容與習近平彼此了解 但非老朋友

對於記者問到會否要求國家主席習近平這名「老朋友」，容許世衛調查人員再到中國調查新冠病毒源頭時，拜登形容他與習近平彼此了解對方，但不是老朋友，雙方的關係只是純粹公務關係。

世衞專家小組年初到武漢進行病毒溯源工作後表示，病毒可能由蝙蝠經另一種動物傳給人，認為極不可能由實驗室洩漏。但有專家說，得不到部分資料。美國指相關研究不充分，亦無定論。拜登於上月尾指示情報機構加強對新冠肺炎病毒起源的調查，90天內向他彙報。

