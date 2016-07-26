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新冠肺炎｜持續破頂堪憂！日本增逾15000病例 東京逾5000宗均創新高
22 分前
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新冠肺炎變種病毒東京奧運日本疫情
新冠肺炎｜持續破頂堪憂！日本增逾15000病例 東京逾5000宗均創新高
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東京銀座民眾及獅子雕塑都戴上口罩。(路透社)
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東京銀座民眾進入百貨公司前先搓手。(路透社)

正在舉行東京奧運的日本，新冠肺炎疫情愈來愈嚴重。日本放送協會(NHK)周四報道，當地全國單日新增15,182宗確診，是首次突破1.5萬宗，亦是疫情爆發以來最多。其中東京都佔了5,042宗確診，是連續兩日創新高，以及首次突破5,000例。厚生勞動省轄下國立感染症研究所日前表示，關東地區近90%新病例，均涉及Delta變種病毒株。此外，日本全國增8人死亡，累計15,254人病逝。

相關新聞東京奧運｜希臘韻律泳群組增至6確診　31宗新增個案又創新高

東奧相關個案同樣創新高，周四公布再多31宗病例，是連續兩日「破頂」，累計東奧相關個案增至353宗。新增患者包括1名希臘的韻律泳運動員，全隊12名運動員中已有6人確診，是奧運及選手村首宗群組感染個案。日本首相菅義偉較早前稱，東奧相關病例與國內疫情升溫無關，強調有嚴格及足夠措施，防止東奧選手及人員接觸日本公眾。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜持續破頂堪憂！日本增逾15000病例-東京逾5000宗均創新高-279100
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