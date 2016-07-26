新冠肺炎｜B類食肆員工檢測次數收緊 限聚令等社交距離措施再延兩周

政府就新冠肺炎公布最新防疫措施，特首林鄭月娥稱，本港已經連續56日無本地源頭不明個案，基本上已達到本地病例清零的目標，惟境外疫情反彈，本港仍要做預防輸入工作，當中接種疫苗是重要一環。食物及衛生局長陳肇始表示，8月內收緊B類食肆員工的檢測規定，由每14天改為每7天一次，但已完成接種疫苗的員工則會視為已符合檢測要求，至於原定本周三(4日)到期的限聚令等社交距離措施將延長兩周至8月18日。

陳肇始又指，截至7月25日，當局共接獲4,500宗疫苗異常事件報告，疫苗保障基金至今有6宗申請獲批，涉及嚴重過敏、住院治療及面癱等個案，涉款共75萬元，聲稱全部不是嚴重個案。

政府早前因應疫情提供餐飲業A、B、C、D等四種營業模式。A類和B類是無採取防疫措施以及採取部分防疫措施，前者堂食至下午6時，最多2人一枱，後者須安排員工每14天做一次新冠病毒檢測；至於C類指所有員工至少完成接種第一劑疫苗，而D類為食肆所有員工完成兩劑疫苗接種，並已過14天。

相關新聞：

新冠肺炎｜政府重將境外劃為高中低風險地區 中小學幼園等員工須接種疫苗