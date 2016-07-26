新冠肺炎｜政府下周三改列新西蘭為中風險 低風險地區「清零」

現時港府將海外地區劃分為高、中、低風險地區，從不同地區抵港的人士需要遵從不同的檢測及強制檢疫要求。食物及衞生局今日(10日)公布，下周三(17日)凌晨零時起，新西蘭將會由C組低風險地區，改列為B組中風險地區。換言之，當日起將無任何海外地區被列為C組低風險地區。

當局表示，新西蘭早前宣布將採取「與病毒共存」政策，並訂定完成疫苗接種的目標，當局留意到當地的確診個案一直有所增加，因此必須收緊從新西蘭到港人士的檢疫要求。

最少須檢疫14天

改列為B組中風險地區後，從抵港前14天曾逗留新西蘭的人士，若已完成接種疫苗，必須於檢疫酒店接受14天強制隔離，期間接受四次檢測，其後接受7天自行檢察，並須於抵港第16天和第19天接受檢測；若未完成接種疫苗，則只准港人返港，而且需要入住檢疫酒店21天，期間接受六次檢測。

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