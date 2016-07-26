變種病毒｜確診國泰男機組潛伏期社區遊走 18個指明地方納強檢公告 (附名單)

國泰航空1名男機組人員(#12126)昨日確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。他於前日(4日)乘搭國泰航空CX841航班從美國抵港，並入住赤鱲角國泰城逸泰居檢疫，期間確診。食物及衛生局昨晚公布，該名患者於潛伏期、即確診前21天內曾在香港梅窩居住，因此患者曾到過的地方須納入強制檢測公告。

當局提醒，任何人在指定日子到訪過以上地點，最遲明日(7日)要接受強制檢測；而由於個案涉L452R變異病毒株，故已經完成接種新冠疫苗者亦須接受強檢；受檢人士若在9月3日至5日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

18個納強檢公告指明地方

⚫ 大嶼山梅窩大地塘74號：8月14日至9月4日曾到訪

⚫ 九龍旺角通菜街104-106號地下「點點心」：8月28日下午6時至11時曾到訪

⚫ 九龍旺角奶路臣街38號1樓麥花臣場館：8月28日下午5時至7時曾到訪

⚫ 沙田新城市廣場第一期1樓129號鋪「Simplylife」：8月28日下午1時至6時曾到訪

⚫ 中環德己立街24號The Coffee Academics：8月28日上午11時至下午2時曾到訪

⚫ 中環雲咸街1-3號南華大廈地下中國銀行（香港）：8月28日上午11時至中午12時曾到訪

⚫ 大嶼山梅窩銀運路3號梅窩中心地下中國熊：8月26日下午6時至10時曾到訪

⚫ 大嶼山梅窩梅窩碼頭路11號銀輝大廈A座地下羅馬餐廳：8月17日中午12時至下午6時或8月26日下午1時至6時曾到訪

⚫ 金鐘道93號金鐘廊1樓B05-06號鋪Simplylife：8月22日上午11時至下午4時曾到訪

⚫ 深水埗元州街213號／福榮街218號美居中心商場地下59號鋪Dancing Kettle Coffee Bar：8月19日下午4時至9時曾到訪

⚫ 深水埗深旺道28號V Walk 2樓L2-146號鋪魚米：8月19日下午1時至5時曾到訪

⚫ 元朗朗日路9號GRAND YOHO形點I 1樓1075號鋪Habitu Caffe：8月15日下午6時至11時曾到訪

⚫ 天水圍天湖路2號天耀邨天耀廣場低層地下一樓LG15-16號鋪BUGIS：8月15日下午4時至7時曾到訪

⚫ 元朗建業街96-104號／又新街53-59號滿利大廈地下H號鋪凡直友里：8月14日下午10時至8月15日上午3時曾到訪

⚫ 元朗慶年大樓十八座狗仔粉：8月14日下午9時至下午11時曾到訪

⚫ 天水圍圍濕地公園路香港濕地公園：8月14日下午2時至7時曾到訪

⚫ 天水圍天一商城捌神燒味冰室：8月14日下午1時至3時曾到訪

⚫ 天水圍天恩路12號嘉湖海逸酒店第一期：8月14日至8月15日曾到訪

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