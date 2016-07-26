新冠肺炎｜政府延長18間檢測中心運作 華大基因剔走5間剩2間

政府延長18間新冠肺炎社區檢測中心的運作，昨日深夜上載最新名單，顯示18間檢測中心由9間承辦商平分，每間承辦商負責同區的2間檢測中心。名單所見，本來負責營運7間中心的「華大基因」，大幅縮減至只剩下2間。

華大基因近月接連「甩轆」，除向市民發錯檢測結果短訊外，亦有員工疑意外吸入病毒DNA，另外曾污染樣本導致多宗「假陽性」個案。政府昨日上載的名單顯示，華大基因負責營運的檢測中心，由本來7間大幅縮至2間，目前只負責九龍城土瓜灣體育館，以及從「金域檢驗」接手梁顯利油麻地社區中心。

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至於本來由華大基因負責的餘下6間中心，除元朗天晴社區會堂停止營運外，其餘則由「香港體檢及醫學診斷中心」 (負責黃大仙摩士公園體育館)、「香港分子病理檢驗中心」 (負責觀塘牛頭角道體育館)、「安球醫學化驗所」 (負責元朗市東社區會堂及屯門兆麟社區會堂)及「中檢醫學檢驗」 (負責粉嶺和興社區會堂)瓜分。

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就華大基因負責檢測中心減少的原因，食衛局表示無回應。