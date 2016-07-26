新冠肺炎｜政府本月18日起 為機場抵港者自費測抗體

政府下星期一起，會將海外地區重新劃分為「高、中、低」風險地區，並按風險程度實施相應的登機、檢疫及檢測要求。未接種新冠疫苗的12歲以下小童，可以與符合登機到港條件的陪同人士，一同登機抵港，並接受強制檢疫。另外，政府表示，今個月18日起將會在機場為抵港人士，提供自費血清抗體檢測服務。已經完成接種新冠疫苗、從中風險地區抵港的人士，如果未持有認可血清抗體檢測陽性證明，可以選擇在抵港後，在檢測待行期間，自費抽血驗抗體。

至於驗抗體期間，有關人士可按指示接受靜脈抽血，並確認核酸檢測陰性之後，可以乘搭政府安排的指定車輛離開機場，前往指定檢疫酒店強制檢疫。當局指，血清抗體測試會大約2日內有結果，如果是陽性，有關人士的檢疫期可以縮短至7天。

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