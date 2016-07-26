新冠肺炎｜料國泰職員受旅客感染 梁子超：機場仍是漏洞

47歲機場國泰貴賓室「寰宇堂」女職員昨日初步確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。呼吸系統科專科醫生梁子超認為，她較大機會在工作地點接觸旅客時受感染，不排除她其他同事亦受感染，並強調個案再度反映機場仍是防疫漏洞。

梁子超於電台節目稱，由於本港機場已恢復轉機安排，有等候轉機的旅客會到機場貴賓室休息，或會感染本港出發人士，以及在貴賓室工作的職員。他續指，由於初確國泰女職員沒有疫苗接種紀錄，懷疑她的工作崗位不屬於必須打針或定期檢測的群組，認為當局必須檢視是否存在漏洞，並建議所有在機場工作職員均須打針，或每三日一檢。

至於社區爆發的風險，梁子超稱需要視乎強制檢測結果、患者病毒量，以及她曾否進行高危活動，但患者在發病前後曾在社區逗留，梁稱不排除會構成傳播鏈，當局必須小心防範。

斥收緊邊境檢疫反應慢

港府周五(20日)起將15個中風險地區，提升為高風險地區，衞生防護中心轄下科學委員會昨建議從中風險及低風險地區抵港，即使已接種疫苗亦應強制酒店檢疫14日。梁子超認為有關措施反應緩慢，而在Delta變種病毒全球肆虐的情況下，當局早前將不少高風險地區下調為中風險地區，變相鼓勵外遊再把病毒輸入回港，形容是做法是「極大錯誤」。

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