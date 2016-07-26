新冠肺炎｜料10萬上海迪士尼遊客須檢測

因有遊客在浙江杭州確診，上海迪士尼樂園今日傍晚緊急閉園檢測，明日及後日亦暫停營業。有內地傳媒引述現場遊客表示，今晚樂園的煙花表演照常舉行，只是沒得玩遊樂設施，「出園時我們做了核酸檢測，隨後乘坐安排好的大巴車統一離開的」，到晚上8時半左右，園區內的遊客基本上都已完成檢測離開。上海地鐵11號線迪士尼站晚上8時15分起暫停服務。

報道又引述知情人士透露，上海迪士尼昨日和今日接待了近10萬名遊客。上海市疫情防控工作領導小組要求，昨日和今日所有曾進入上海迪士尼樂園和迪士尼小鎮人士進行2天閉環管理及12天嚴格社區健康管理，期間第1、2、7、14天要做核酸檢測，且首兩天暫不返工返校，非必要不外出。

回程途中被通知為密接 入院檢測確診

涉事的姓占江西上饒女確診者，上周五與姓楊女同事一同搭G1382次火車到上海。兩女昨全日在上海迪士尼遊玩後，晚上乘搭K287次火車返上饒。途中占女接獲上饒市疾控中心電話通知為確診個案的密切接觸者，遂立即告知列車職員。兩女隨後獲車長安排就近落車，由負壓救護車送至杭州的專責醫院。其中占女今早初步確診，加上有發燒等症狀，覆核後證實確診。楊女則檢測陰性，無相關症狀。

上饒在昨日報告今波疫情首宗確診，患者是鉛山縣葛仙山鎮葛仙村度假區仙村客驛餐廳員工，感染源頭未明，與近期內蒙古、甘肅、陝西等地的疫情未見明顯關連。鉛山縣正展開全民檢測。該患者還有一名同事今日在九江市確診。

黑龍江已增至55確診

另外，黑龍江上周三起爆發的本土疫情來勢洶洶，截至今日零時已有55人確診，其中54宗都發生在黑河市愛輝區，1宗在哈爾濱市香坊區，患者來自黑河。國家衛健委指，病毒基因排序結果和流行病學調查顯示，黑龍江疫情與近期內蒙古、甘肅等地疫情無關，是由境外輸入病毒引起的新一輪疫情，已在社區傳播，且有擴散外溢風險。

哈爾濱昨已要求所有人非必要不離市，以進行核酸檢測，等待檢測結果期間所有人應自覺居家，非必要不外出。毗鄰黑河的齊齊哈爾市同日宣布進入應急狀態，位處兩市交界的訥河市、克東縣、克山縣、拜泉縣展開全民檢測。

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