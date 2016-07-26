新冠肺炎｜新加坡官員：仍冀與港恢復空中旅遊走廊 不再稱「旅遊氣泡」

新加坡衞生部長王乙康表示，新加坡仍然希望與香港恢復兩地之間的免隔離旅遊協議，但他不會再稱之為「旅遊氣泡」。

王乙康表示，兩地近日的確診個案均極少，甚至已多日沒有新增病例，兩地已做好再次開放邊境的準備，但他不會再稱之為「旅遊氣泡」，指氣泡非常脆弱，容易爆破，將來會稱為「空中旅遊走廊」。

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新加坡政府表明放棄追求「清零」

新加坡和香港原定去年11月實施的「旅遊氣泡」計劃，但因兩地疫情反覆而兩度擱置。新加坡政府近日表明放棄追求病例「清零」，轉為學習與病毒共存，期望在下月9日新加坡國慶日前，為三分二人口，即約400萬人完成接種疫苗。

行政長官林鄭月娥早前表示，新加坡仍是香港開啟「旅遊氣泡」優先考慮的地方，但或會要求先接種疫苗才能往返兩地。本港政府現時為市民提供施打科興及復必泰兩種疫苗。惟新加坡衛生部長指，由於目前沒有醫療和科學數據去建立科興疫苗在感染和對抗Delta病毒上的效力，因此將接種科興疫苗人數排除於全國接種數據。