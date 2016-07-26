新冠肺炎｜新加坡將改與澳洲實施旅遊氣泡

早前香港宣布與新加坡中止旅遊氣泡計劃，澳洲方面透露，下周將會公布與新加坡實施旅遊氣泡計劃。

具體措施下周公布

新加坡總理李顯龍表示，將要與病毒共存，並逐步向其他國家開放，而澳洲亦在多數地方已達到疫苗接種目標而解封後，兩國擬實施旅遊氣泡計劃。澳洲總理莫理森透露，將會與新加坡推行旅遊氣泡，具體措施將在下周公布。

澳洲目前已與新西蘭實施有關計劃，而新加坡原本是打算與香港推行類似計劃，但最後因兩地的防控措施方向有差異而擱置。據報，新加坡希望澳洲下月重開國際旅行，而澳洲方面暫時只容許已接種的公民，以及有居留權人士和家人，入境後可豁免隔離。

莫理森表示：「將會見到我們盡快向新加坡打開關口。」當中預計會包括工作及留學簽證，而莫理森表示雙方的討論已進入最後階段。李顯龍就表示，高興獲得澳洲方面的邀請，並指：「新加坡和澳洲有着強大的經濟和投資聯繫，還有雙方熱情的人文交流。」李顯龍表示期待與澳洲重新建立交流。

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