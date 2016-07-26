新冠肺炎｜新加坡日增逾3700新症 再創新高

新加坡昨晚(9日)宣布增3,703宗新冠肺炎病例，再創單日新高，並為連續5日病例超過3,000宗。當中有2,868宗是社區感染、832宗來自外勞宿舍以及3宗輸入個案。 目前當地有逾1,500確診者住院，其中302人須輸氧，在深切治療部留醫者有40人。

當地抗疫跨部門工作小組9日宣布，從周三(13日)起，禁止未接種新冠疫苗者在食肆堂食(但可外賣)及進入商場和景點，但設為時一周的寬限期，讓公眾、商場及店舖適應。

新加坡總理李顯龍︰料半年達「新常態」

總理李顯龍昨發表全國講話時，表示該國跟新冠病毒對抗的戰鬥很漫長，但已正在通往「新常態」的道路上穩步前進。「新常態」意指當局放寬管制措施後，病例不會激增，就算出現新一波疫情或有新變種毒株出現，只須以相對寬鬆措施，亦可把病例維持在每天數宗的平穩水平。李顯龍認為，該國尚需至少3個月，甚至半年時間，才會達到「新常態」。

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