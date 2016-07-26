新冠肺炎｜新加坡疫情加速 短短13日增10000宗病例 較前快14倍

新加坡新冠肺炎疫情繼續惡化，周三晚宣布增1,457宗確診病例，是疫情出現以來最多，當中大部分是社區病例。令人關注的是，當地最新一輪累計病例增加一萬宗的速度，較上一輪快14倍，可見疫情凶險。此外，當地有多3名患者死亡，包括一名90歲長者，有高血壓及高膽固醇，亦曾中風，生前已完成接種兩劑疫苗。

新加坡單日增逾1400新冠病例 再創新高

當地衛生部指，周二1,457宗病例中，有1,277宗來自社區、176宗屬於外勞宿舍，輸入病例只佔4宗。截至周三，新加坡累計病例為81,356宗，據統計，當地在今年3月5日突破6萬宗病例、9月9日突破7萬宗，歷時188天，然而由累計7萬宗增加至8萬宗，僅需時13天「達成」。猶幸在過去28天，當地98%病例，均屬無症狀或輕微症狀，病情嚴重者不多。目前當地有超過八成人完成接種疫苗。

隨著社區病例增加，醫護人員、病人及醫院訪客的病例增加，當地衛生部宣布周五起暫停所有醫院的公眾探病安排，至下月23日，以降低病毒傳播風險，其中垂危病人、小兒科病人、孕婦或產後婦女，以及需要看護者照顧病人的家屬，可在經醫院評估後，按特定條件探病。

新冠肺炎｜新加坡疫情加速 短短13日增10000宗病例 較前快14倍