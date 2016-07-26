新冠肺炎｜新增一家四口確診 北京4區2學校受波及

內地前日新增71宗新冠肺炎確診個案，本土佔54宗，一半來自黑龍江。首都北京疫情反覆，昨再多4人確診，來自昌平區同一個家庭，足跡涉及4個區和2間學校。昌平區封控患者所住小區及周邊商舖，全區戲院暫停營業，區內大型遊樂場關閉。涉事2間位於朝陽區的學校亦緊急封閉，為所有師生檢測；同區其餘16間學校即日暫停實體課堂，改為網上授課。

北京截至昨早11時增至33確診、2無症狀感染。最新確診的4名患者居於昌平區天通苑北街道天通苑北二區，其中在順義區上班的姓李父親，是今輪疫情中的次密切接觸者，上月22日至27日集中隔離，31日再做檢測，本月1日出結果，為陽性，昨日確診。李男的妻子、兒子、女兒和母親亦於本月1日檢測，除兒子外，全部確診。

其中一名患者剛接種加強針

李妻在朝陽區「花家地實驗小學朝來校區」工作，曾駕車接送就讀「陳經綸中學分校東湖灣校區」的兒子上下學，上月30日接種新冠疫苗加強針。李母平日居於李男家照顧孫女，周末回自己位於平谷區的住所。

昌平區連夜為患者所住小區9,083名居民檢測，截至昨早10時，已出結果的6,437人全屬陰性；患者家中15份環境樣本為陽性，其餘25份環境樣本為陰性。天通苑北街道則自昨早8時起為14.27萬居民展開檢測。涉事學校、接種點等相關場所，以及平谷區、順義區的相關密切接觸者及次密接者，亦已做檢測。

除北京外，甘肅天水市及河北石家莊市的本土疫情亦趨緊張。天水市前日新增8宗確診，累計23宗，患者包括天水衛生學校參與抗疫的學生。石家莊截至昨早11時累計12宗確診，患者包括幼稚園學生，並涉及農村婚宴(流水席)。石家莊副市長張峰珍強調，疫情防控形勢嚴峻複雜，全市進入應急狀態。

鍾南山：零傳播政策成本更低

另外，對於內地採取「零傳播政策」被指成本過高，中國工程院院士鍾南山表示，Delta變種病毒傳播迅速，就算有新冠疫苗，全球染疫死亡率亦達2%，是「不能容忍的高」，而若放任疫情不理導致大量感染後再收緊政策，成本將更高。他認為，在零容忍或零傳播政策底下，一發現有感染就將疫情控制在小範圍，相對於大規模感染後再治療，成本更低。

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