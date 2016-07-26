新冠肺炎｜新西蘭決定與新冠病毒共存 周三起逐步放寬封城措施

在新冠變種病毒Delta爆發下，新西蘭今日宣布改變新冠肺炎防疫政策，放棄一直堅持的追求「零確診」，在新冠疫苗接種率上升下，將改為與新冠病毒共存。新西蘭是少數國家去年可以維持零確診，惟在今年8月中遭高度傳染的Delta攻陷後，未能杜絕疫情擴散，總理阿德恩稱，「在目前疫情爆發和Delta肆虐下，回復零確診非常困難」。她指，影響170萬人、最大城市奧克蘭的封城措施將會分階段放寬，從周三起將恢復一些自由。

奧克蘭最多新冠肺炎確診 周三撤禁足

新西蘭周一錄得29宗新確診，最新一輪的疫情爆發累計1,357宗個案，大部分個案來自奧克蘭，該市已封城近50天。從周三起，奧克蘭居民可離開寓所，與親友在戶外見面，包括去沙灘和公園，惟聚集人數最多只可10人。阿德恩去年成功控疫助她在大選中勝出，惟新冠苗疫接種進度緩慢，加上Delta爆發，令其民望滑落，她宣布放寬防疫限制後，民眾表示歡迎。但專家警告，在解封後病毒將進一步擴散，未來數周新確診個案或增加。

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