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新冠肺炎｜旅遊業界料港澳暑假恢復通關　姚思榮倡訂立清晰熔斷機制
22 分前
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新冠肺炎新冠疫苗通關澳門香港旅遊業立法會姚思榮直通巴崔定邦胡景光
新冠肺炎｜旅遊業界料港澳暑假恢復通關　姚思榮倡訂立清晰熔斷機制
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港澳兩地有望7月內恢復有限度通關。(資料圖片)

港澳擬7月內恢復有限度通關，消息指最快7月11日實施有關安排。立法會旅遊界議員姚思榮於電台節目指，港澳兩地政府仍未就通關具體安排商討細節，加上昨日本港出現本地無源頭初步確診個案，相信7月11日通關的可能性不大，但若本港疫情沒有出現大爆發，相信可於7月內與內地及澳門通關。

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姚思榮認為，由於澳門早前與內地通關的原則較嚴謹，港澳通關似乎澳門政府的變數較大。他指，澳門政府應面對現實，考慮通關要求是否仍須這麼嚴格，還是可以降低標準，讓已打針的市民前往旅遊。他又指，本港與新加坡商討「旅遊氣泡」已具經驗，認為可向澳門提供有用建議。

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港澳​直通巴士副秘書長、旅遊業促進會總幹事崔定邦於同一節目稱，從澳門業界收到的消息，兩地有望暑假內通關，又指大部分跨境直通巴司機已打齊兩針疫苗，若宣布通關可即時「埋位」，維持兩地交通服務。澳門旅遊業議會會長胡景光則指，最終落實日期仍有待官方公布，不排除香港昨日的初步確診個案或為通關帶來變數。他又指，本港旅客佔澳門整體旅客兩成，當地業界對重啟旅遊業感到歡迎。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜旅遊業界料港澳暑假恢復通關　姚思榮倡訂立清晰熔斷機制-274254
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