新冠肺炎｜旅遊業界料港澳暑假恢復通關 姚思榮倡訂立清晰熔斷機制

港澳擬7月內恢復有限度通關，消息指最快7月11日實施有關安排。立法會旅遊界議員姚思榮於電台節目指，港澳兩地政府仍未就通關具體安排商討細節，加上昨日本港出現本地無源頭初步確診個案，相信7月11日通關的可能性不大，但若本港疫情沒有出現大爆發，相信可於7月內與內地及澳門通關。

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姚思榮認為，由於澳門早前與內地通關的原則較嚴謹，港澳通關似乎澳門政府的變數較大。他指，澳門政府應面對現實，考慮通關要求是否仍須這麼嚴格，還是可以降低標準，讓已打針的市民前往旅遊。他又指，本港與新加坡商討「旅遊氣泡」已具經驗，認為可向澳門提供有用建議。

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港澳​直通巴士副秘書長、旅遊業促進會總幹事崔定邦於同一節目稱，從澳門業界收到的消息，兩地有望暑假內通關，又指大部分跨境直通巴司機已打齊兩針疫苗，若宣布通關可即時「埋位」，維持兩地交通服務。澳門旅遊業議會會長胡景光則指，最終落實日期仍有待官方公布，不排除香港昨日的初步確診個案或為通關帶來變數。他又指，本港旅客佔澳門整體旅客兩成，當地業界對重啟旅遊業感到歡迎。