新冠肺炎｜日一周未成年個案逾3.4萬 關西疫情持續升溫

日本新冠肺炎的疫情依然未有好轉，雖然東京今日(26日)新增個案4,704宗，連續4日較上周感染人數下降，不過日本國民質疑只是檢測減少而已。而關西疫情繼續惡化，大阪新增2,830宗確診，再創單日新高。另外厚生勞働省公布，過去一星期有30,427名未成年（20歲以下）患者感染，是過去以來最多，較上月更增加5.5倍。

日本疫情未有在緊急事態宣言擴大而放緩，東京今日新增4,704宗，比上星期數字下降。但是日本網民對數字有質疑，指「檢測數字一直在減少，4,704宗究竟算多還是少？」「雖然趨勢是在下降，但還是很多吧。還是已經麻痺了？每日還有幾千人感染不是正常吧」。另外亦有指出，夏天盆會結束後兩星期的影響，應該之後才反映。

另外，大阪今日新增2,830宗個案，繼續創單日新高。同樣創新高個案數字，還有岐阜、三重及愛知縣。

未成年個案佔兩成

厚生勞働省今日公布，過去一星期有10,127個10歲以下兒童確診，而20歲以下亦有20,300人，合共30,427人，佔確診人數約兩成。估計是因為中小學校進入第2學期，不少學生在校內受到感染。厚生勞働省表示，現時急切需要預防學生及兒童的感染，專家方面已建議學校停課。