新冠肺炎｜日本料宣布延長緊急事態至月底 打完針入境隔離縮至10日(更新)

日本新冠肺炎疫情近日雖然轉趨緩和，確診數字持續下降，但日本政府今日(9日)與專家委員會會議，預計今午會在疫情對策本部會議後宣布，延長緊急事態宣言至9月30日。當中，目前21個都道府縣的緊急事態會減至19個，當中首都圈4都縣及關西地區的多個縣都不會被剔除。由於將進入傳統紅葉季節，兵庫縣的溫泉旅館就慨嘆生意大受打擊。

緊急事態地區會剔除宮城岡山兩縣

雖然確診數字近日已回落，不過日本政府以病床使用率仍高而計劃延長緊急事態。現時的21個緊急事態地區，會剔除宮城及岡山兩縣，其餘包括北海道、東京都、大坂府等主要地區將繼續維持，並會延長至本月30日。經濟再生大臣西村康稔在會議指出，為了減輕醫療機構的負擔有必要延長，同時有必要繼續讓確診者人數安定下降。而被剔除的宮城及岡山，會轉至為重點防止感染蔓延措施地區。

對於就有關接種疫苗後的海外人士入境，日本政府計劃將符合接種條件的入境人事，由目前需要家居隔離14日縮短至10日。而目前計劃認可的疫苗包括輝瑞BioTech、莫德納及阿斯利康3款，最快會在月底開始。

溫泉旅館嘆紅葉季受打擊

另外，在今日的會議上討論，在有關重點防止感染蔓延措施地區，相關地方首長可按確診人數下降而放寬防疫措施，當中包括容許食肆賣酒最遲至晚上8時，不過目前其實只是到晚上7時。

在關西兵庫縣的有馬溫泉區，有旅館原本計劃推出完成兩劑疫苗接種的優惠住宿，然而緊急事態宣言延長可能對計劃造成打擊。旅館負責人表示：「現在起就是紅葉的季節，在旺季的這刻延長緊急事態宣言，對旅館來說是個打擊。」