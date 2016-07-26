新冠肺炎｜日愛知縣萬人音樂祭沒戴口罩兼飲酒狂歡 政府震怒擬取消逾200萬補助

日本的新冠肺炎疫情持續燃燒，NHK報道，這次Delta變種病毒株為主流的第5波疫情正加速蔓延，至今全國累計逾150萬人染疫，其中愛知縣周三新增1,876宗確診，是連續15天單日確診超過1,000，累計逾8.5萬人受感染。

惟縣內常滑市於剛過去的周日(29日)舉辦萬人戶外音樂祭，被發現沒遵守防疫規定，觀眾站得密密麻麻、沒保持社交距離，許多人更不戴口罩又飲酒狂歡，疫情下如此「放縱」於社交網引起熱議，不少網民狂罵。日本政府回應事件指，考慮取消對該活動3,000萬日圓(約211萬港元)的補助。

主辦方違反新冠肺炎防疫規定

NHK報道，引起爭議的是NAMIMONOGATARI 2021音樂祭，8月29日在愛知縣常滑市舉行。主辦單位在官網表示，因應新冠肺炎疫情防疫，會場內必須戴口罩、保持1米社交距離，演出期間，觀眾不得歡呼、大聲喊加油等。但從演出者及觀眾上傳社交網的影片可見，許多年輕人聚集、沒戴口罩，還大聲歡呼等。

愛知縣知事大村秀章在活動翌日痛批，指事前已要求主辦方必須徹底遵守防疫規定，且不得提供酒精飲料，但參加者卻沒遵守。他對此感到非常遺憾，並對主辦方嚴正抗議，考慮日後不再借出縣內場地給該主辦單位舉辦活動。

主辦單位在官網發表道歉聲明，表示因為在活動前的8月27日，愛知縣開始實施緊急事態宣言，當時所有的準備工作都已做完，不可能停辦活動或延期。此外，部分已下訂的酒精飲料無法取消，向縣政府報告獲同意後在現場出售，一人限購兩杯。

經濟產業大臣：徹查事件

大村秀章反駁稱，縣政府沒有同意賣酒，將邀請專家等組成第三方委員會調查，並討論如何防止發生同類事件。經濟產業大臣梶山弘志表示，經產省補助該音樂祭3,000萬日圓，審查補助時主辦單位有繳交保證書，承諾會做好相關防疫措施，包括保持戴口罩、不叫喊、確保社交距離等。梶山表示，會徹查事件，如果主辦方確有違反保證書行為，政府會採取取消補助等行動。

video link：https://twitter.com/Haruki_Takamura/status/1431994459630100484

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