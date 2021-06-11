新冠肺炎｜日本「菠蘿包口罩」 世界首款睇得食得口罩

日本人創意無限，最近為了抗疫，日本3名喜愛麵包的大學生，與知名菠蘿包專賣店「Melon de melon」合作，推出世上第一款能吃的口罩：「菠蘿包口罩」，標榜不僅能戴還能吃，而且經過檢測還可有效防範飛沫噴濺，一推出引起熱烈迴響。

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為了能遮住口鼻，麵包的底部被挖了個洞並綁上繩子，3D設計樣式相當貼合臉型，口罩經第三方研究機構做過測試，在「防飛濺實驗」中證實效果不輸給一般口罩。

外層易附病毒不建議吃

「菠蘿包口罩」還會散發出麵包香氣，研發這款口罩的3名大學生表示，因為想一直聞到麵包味道，才有此設計。雖然口罩可以吃，但外層容易附著病毒，因此業者建議不要吃。

這款口罩一套有5個，售價1,800日圓(約128港元)，推出後大愛歡迎，6月份的數量很快就賣完了，目前開放線上訂購7月的商品。由於「菠蘿包口罩」是真麵包製成，所以會冷凍運送，建議食用期限為解凍後1天。