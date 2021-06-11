Am730
Am730
Am730
Am730
News
新冠肺炎｜日本「菠蘿包口罩」 世界首款睇得食得口罩
2021-06-11
#Hashtags
新冠肺炎日本菠蘿包口罩世界首款睇得食得
新冠肺炎｜日本「菠蘿包口罩」 世界首款睇得食得口罩
news-images
日本「菠蘿包口罩」，是世界首款睇得食得口罩。

日本人創意無限，最近為了抗疫，日本3名喜愛麵包的大學生，與知名菠蘿包專賣店「Melon de melon」合作，推出世上第一款能吃的口罩：「菠蘿包口罩」，標榜不僅能戴還能吃，而且經過檢測還可有效防範飛沫噴濺，一推出引起熱烈迴響。

相關新聞：新冠肺炎｜台灣增286宗本土確診 多24人死

為了能遮住口鼻，麵包的底部被挖了個洞並綁上繩子，3D設計樣式相當貼合臉型，口罩經第三方研究機構做過測試，在「防飛濺實驗」中證實效果不輸給一般口罩。

外層易附病毒不建議吃

「菠蘿包口罩」還會散發出麵包香氣，研發這款口罩的3名大學生表示，因為想一直聞到麵包味道，才有此設計。雖然口罩可以吃，但外層容易附著病毒，因此業者建議不要吃。

這款口罩一套有5個，售價1,800日圓(約128港元)，推出後大愛歡迎，6月份的數量很快就賣完了，目前開放線上訂購7月的商品。由於「菠蘿包口罩」是真麵包製成，所以會冷凍運送，建議食用期限為解凍後1天。

news-images
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜日本「菠蘿包口罩」-世界首款睇得食得口罩-271636
#Hashtags
新冠肺炎日本菠蘿包口罩世界首款睇得食得
Am730

電影涉危害國安或不上映　學者憂港產片更接近內地形態

警搗荃灣工廈兩非法竹館　拘70人檢籌碼電動麻雀枱

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
電影涉危害國安或不上映　學者憂港產片更接近內地形態
Am730
Am730
警搗荃灣工廈兩非法竹館　拘70人檢籌碼電動麻雀枱
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多