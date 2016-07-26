新冠肺炎｜日本疫情持續舒緩 東京都周日新症大減

日本的新冠肺炎疫情持續舒緩，東京都周日新增1,853宗確診，是連續14日低於上周同一天。截至當地時間晚上8時，日本全國新增12,908宗確診，累計逾157萬人染疫。

NHK報道，東京都新增1,853宗新症，較上個周日減少1,228宗，是連續14日低於上周同一天。截至周日(5日)，東京都7天平均每天新增確診病例2549.3宗，是前一周平均的67.4%，疫情持續呈現趨緩迹象。此外，新增10人死亡，至今累計35萬6,595例確診、2,545人死亡。

千葉縣與神奈川縣疫情同樣趨緩

同屬首都圈的千葉縣周日新增1,129例，較上周日減少76例，連續5天低於上周同日。千葉縣至今累計9萬2,556例，893人死亡。

同為首都圈的神奈川縣新增1,242例，較上周日減少1,120例，連續10天低於上周同日。神奈川縣累計15萬6,168例，1141人死亡。

大阪府增1,820例確診、3人死亡，累計18萬706例，2,830人死亡。

愛知縣多1,376例，連續19天單日新增逾千例，累計9萬2,184例。沖繩縣疫情也逐步趨緩，周日增367例，較上個周日減少213例，連續11天低於上周同日，累計4萬5,207例。

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