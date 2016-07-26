新冠肺炎｜大阪託兒所要求確診職員隱瞞接觸史後發現幼兒染疫 園長厚顏辯稱：停業影響家長

日本大阪市一間私立託兒所一名教職員日前確診新冠肺炎，園方竟要求該教職員向防疫人員隱瞞確診後曾到託兒所上班，其後發現託兒所有其他教職員和兩名幼兒確診。

《讀賣新聞》報道，託兒所位於大阪市此花區，該教職員於8月23日到託兒所上班，下班回家後開始發燒，翌日確診新冠肺炎。

根據防疫規定，保健所會基於確診者在出現症狀前兩天的活動來鎖定其密切接觸者；且厚生勞動省規定，若託兒所有人確診，在找出密切接觸者前須暫停營業。

惟託兒所的園長竟因此要求該教職員在保健所進行追蹤時，隱瞞8月23日曾到託兒所上班，加上8月21日與22日適逢周末休假，導致保健所在追蹤時並沒調查該託兒所。

幼兒確診 源頭不明

其後，託兒所在8月27日又有其他教職員確診，託兒所須從8月27日至9月1日暫停營業，但之後又發現兩名所內幼兒確診，且感染源頭不明。

園長要求確診教職員隱瞞接觸史一事，於9月10日曝光，他受訪稱，因為暫停營業對家長影響很大，希望能盡量避免，他已對此反省。