新冠肺炎｜早前染疫搬運男工改列輸入相關 機場員工須定期強檢

衛生署衞生防護中心今日(16日)公布，早前確診的機場停機坪搬運男工(#11952)將由源頭不明本地個案，修正為與輸入個案有流行病學關連。

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中心早前初步調查發現，該名搬運男工或經3宗由俄羅斯輸入個案感染，中心今日確認他曾於潛伏期間，曾處理早前一名輸入個案患者(#11947)，於本月6日乘坐由莫斯科抵港的航班RL9933。兩人雖然沒有直接接觸，但搬運男工曾於機艙工作數小時，其間數名沒有下機的機組人員亦一直逗留機艙內。中心相信搬運男工於當日被該航班染疫的機組人員傳染，遂將個案改列為與輸入個案有關。

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機場員工須定期強檢

中心於前日(14日)曾到搬運男工於機場工作地點視察，並檢視機場停機坪運作，並向機管局和相關的飛機服務代理提供感染控制建議，包括更改運作安排，以避免本地工人與非本地機組人員接觸等。另外，中心宣布，於後日起至8月7日期間需要於機場工作的人士，需要定期接受強檢，不接受先前進行的檢測結果。強檢時間表如下：

7月18至24日期間於機場工作：

周一(12日)已發出強制檢測公告，檢測限期至明日(17日)

受檢人士若在7月10至12日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定



7月25至31日期間於機場工作：

強制檢測公告將於7月19日發出，檢測限期為7月24日



8月1至7日期間於機場工作：

強制檢測公告將於7月26日發出，檢測限期為7月31日