新冠肺炎｜星洲單日確診5324例再創新高 衛生部調查病例「短時間內異常暴增」

新加坡採取「與病毒共存」的新冠肺炎抗疫策略，衛生部周三晚公布新增5,324人確診，再破單日確診紀錄，並稱「正調查病例短時間內異常暴增的現象」，未來幾天將密切注意疫情趨勢。目前深切治療部病床(ICU)使用率為79.8%，當局正準備更多病床作應對。

確診病例首破5000

衛生部指，5,324宗新症中，社區病例多達4,651宗，另有661宗外勞宿舍病例。當地連續多天單日確診維持2,000多至3,000多例之間，這是首破5,000例。衛生部指，病例數異常地高，原因是檢測實驗室周二下午在數小時內驗出多宗病例，正調查病例短時間內異常暴增的情況。疫情以來，累計184,419宗確診，周三增10死，累計349人病逝。

確診病例續增 再收緊防疫措施

新加坡採取「與病毒共存」抗疫策略，截至本周二，84%人口已完整接種兩劑疫苗，但自8月逐步放寬防疫措施後，病例不斷攀升，迫使政府9月底又收緊限制，包括社交限聚二人、餐廳堂食最多2人一枱、恢復在家工作等。近期單日確診仍多達逾3,000宗，原定實施至10底的加強防疫措施，延長一個月至11月21日。

衛生部指，過去28天內確診的90,203人中，98.7%為無症狀或輕症。

新冠肺炎｜星洲單日確診5324例再創新高 衛生部調查病例「短時間內異常暴增」