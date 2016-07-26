新冠肺炎｜星洲縮短較高風險地區旅客入境隔離至14天 期間須自我檢測

新加坡衛生部周三宣布，來自風險較高國家及地區的旅客，入境後隔離天數將從21天縮短至14天，但隔離期間須定期做自我檢測。

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衛生部表示，將調整來自風險較高國家及地區旅客的入境管制措施，從周三晚11時59分起，隔離天數由21天縮短至14天，除了強制在抵境時及入境第14天接受PCR核酸檢測外，也要求入境者在隔離期間須自我檢測3次。目前除了澳洲、汶萊、香港、澳門、中國大陸及新西蘭外，其他均屬風險較高國家及地區，包括台灣。

從台灣或以色列入境旅客可在住家隔離

衛生部指，自周三晚11時59分起，所有入境前21天在風險較高國家及地區的旅客，入境新加坡後，須在政府指定隔離設施履行14天「居家通知」(stay-home notice)。入境前21天在台灣或以色列的旅客，只要符合相關條件便可在入境前申請在住家履行14天「居家通知」，而毋須在指定設施隔離。申請條件包括獨自住在隔離住所，或其他同住者也有相同旅遊史且接受隔離的時間一樣。

入境後須3次自我檢測

另外，鑑於變種病毒具較高的傳播力，將要求入境旅客在隔離期間定期使用快速抗原檢測試劑組做自我檢測。這項新規定將於周日(27日)晚11時59分開始實施，入境者須在抵境後的第3、第7及第11天使用DIY快速抗原檢測試劑組自我檢測，試劑組將由當局提供給旅客。

衛生部指，雖然變種病毒傳播力較強，但分析國內外數據後，並未發現潛伏期較長的證據。自5月8日延長近期有風險較高國家及地區旅遊史旅客的隔離天數後，截至6月22日，新加坡共有270宗境外輸入病例，所有病例的潛伏期都在14天內，因此決定縮短隔離天數至14天。