變種病毒｜曼谷地盤7工人同時染Alpha及Delta 專家：病例增多恐生新變種

新冠肺炎變種病毒正於泰國快速蔓延，衛生部轄下醫療科學部主管Supakit Sirilak周一在疫情簡報會表示，檢測結果顯示，曼谷一個大型建築地盤7名工人同時感染最先於英國發現的Alpha及最先於印度發現的Delta變種病毒株，他們目前情況良好，並沒出現嚴重病徵。

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Supakit指出，同時感染兩種變種病毒株，不一定會加劇病情，但若愈來愈多人同時感染兩種變種毒株，恐會衍生出新的變種病毒。報道指，該地盤1,737名工人中，1,327人檢測呈陽性，當中23.3%感染Alpha，73.7%感染Delta。

Delta已成曼谷主流毒株

Supakit指，高傳染力的Delta變種病毒株，正逐漸取代Alpha，成為泰國的主流新冠病毒毒株。

根據今年4月1日至7月9日期間檢測數據，在曼谷及60個府的確診病例中，Alpha佔74.1%，其次是Delta，佔24.14%，最早於南非發現的Beta變種病毒株，佔1.78%，主要在南部地區。Supakit表示，Delta早已成為曼谷的主流毒株，佔確診病例的57.1%，其餘則感染Alpha。

疫情方面，衛生部門周二公布，過去24小時新增8,685宗確診、56人死亡，累計353,172宗確診、2,847人病逝。