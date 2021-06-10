新冠肺炎｜曾稱病毒源自實驗室「確鑿證據」美科學家改稱不排除任何可能

曾獲頒諾貝爾獎的美國生物學家巴爾的摩，早前接受訪問時指有「確鑿證據」顯示新冠病毒由實驗室洩漏，但他近日改口稱只想表明不排除任何可能，不應使用「確鑿證據」一詞。

1975年諾貝爾醫學獎得主，美國著名生物學家巴爾的摩(David Baltimore)，上月接受《原子科學家公報》訪問時提到，他看到新冠病毒基因排序的「弗林蛋白酶切割點」，認為是有關新冠病毒源頭的「確鑿證據」，對病毒源於自然的主張提出有力挑戰。有關報道其後被多方引用，指是新冠病毒由實驗室洩漏的有力證明。

巴爾的摩近日表示，他當時的發現不足以證明病毒是自然或人為產生，兩者他都不排除，科學界需要小心探究。他承認自己用字不夠嚴謹，不應用上「確鑿證據」一詞，令人以為已經確認病毒來源。

研究：武漢市場出售的野生動物都帶有可傳人都帶有

一個由中國、英國及加拿大大學合作進行的研究發現，武漢多個市場在新冠疫情爆發前出售的野生動物，都帶有可傳播給人類的病原體。

研究由西華師範大學、牛津大學及卑詩大學進行，研究人員分析2017年5月至2019年11月期間，武漢多個市場共17間商店出售的野生動物，指38種出售的野生動物中，有33種之前已被確認可以帶有傳染給人類的病原體，但紀錄未有顯示，這些商店曾出售被指可能是疫情源頭的蝙蝠或穿山甲。

世界衞生組織的專家組今年初到武漢調查新冠病毒源頭時，曾到華南海鮮市場等地考察，但專家組未能確定當地街市在疫情源頭的角色。有病毒專家指，研究顯示野生動物市場在病毒起源上，有值得再探究的地方。