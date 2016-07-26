新冠肺炎｜最快下周公布外傭來港安排 或安排集中檢疫

目前印尼、菲律賓等屬於A組高風險指明地區，只容許已打齊針的港人返港，因此菲傭、印傭均無法來港工作。勞工處回覆傳媒查詢時透露，港府與菲律賓和印尼駐港總領事館，就確認當地接種疫苗紀錄真確性的討論進展良好，可望下星期達成共識後公布相關安排，容許合資格外傭來港工作。勞工處表示，當局計劃安排該些外傭集中在1至2間檢疫酒店，目前正商討細節，有待確定安排後，另行公布詳情。

香港僱傭公會主席陳東風預計，目前有近8,000名外傭已取得簽證，當中過半已打齊兩針，待政府公布後便可來港，部分人是去年已受聘及申請簽證，已等待來港多時。陳東風引述菲國駐港總領事館指，當地疫苗接種紀錄大部分符合港府要求。陳預計，屆時當局安排的檢疫酒店會是房價300至500元的中下價酒店，但憂慮需要一段時間才能消化大批外傭抵港，建議當局開放更多檢疫酒店供外傭檢疫期間入住。

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