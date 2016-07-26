新冠肺炎｜本地科研團隊研「C-POLAR」技術 料可製成口罩3日換1次

本港疫情爆發至今，口罩已成為市民出門的必需品。有本地科研團隊研發「C-POLAR」技術，能高效阻隔和殺滅帶有負極性的病毒，再運用在口罩上能提供更有效的防禦。

研發團隊於去年2月開始，通過研究病毒物理特性，研發「C-POLAR」生物駐極體，帶有強正極性，能高效阻隔和殺滅帶有負極性的病毒，可於5分鐘內阻隔及殺滅99.9%病毒和細菌，包括新冠病毒。團體亦發現，「C-POLAR」對人體沒有毒性，而且比應用於一般外科口罩的熔噴布有更多好處。

成本只增2毫

「香港工程師學會企業家奬」得獎者、團隊之一的柯俊賢表示，「C-POLAR」成本低，如在一般外科口罩加入該技術，成本只需增加0.2元，而製成的口罩更可3日才更換一次，期間不會影響防禦功效，更不會產生任何異味。他透露，團隊正測試與天然纖維素混合使用，可提供較佳的病毒過濾效果，料可用於空氣過濾器和口罩。

歐盟及美國權威病毒實驗室已認證「C-POLAR」的功效，而團隊正與本地企業「天上野」及「Cforce」研用該技術製成口罩，並推出市面，未來亦會與大廈合作，於冷氣系統採用空氣「C-POLAR」技術的過濾網。