新冠肺炎｜本港今日零確診 再多11患者康復出院

本港今日(3日)沒有新增新型肺炎確診，是事隔約半個月後再次「本地零確診」，至今本港仍累計12,226人確診，初步確診則暫錄得少於5宗。

東涌機組人員證實無確診

此外，衞生防護中心前日(1日)公布，東涌映灣園一期賞濤軒第三座有一宗海外確診個案，涉及一名55歲的男機組人員。中心今日表示收到澳洲衞生當局的更新資料，指男子的樣本經覆檢後已證實為陰性，故已安排其相關密切接觸者離開檢疫中心。

大坑尖沙咀住宅明日須強制檢測

至於有涉及變異病毒株個案居住的大廈，同一大廈的居民或在內工作的人士，須在衞生署公布有關確診個案後的第3、7、12及19日進行強制檢測。中心提醒，與大坑雋琚和尖沙咀漢口中心C座相關的指明人士，須於明日(4日)遵從強制檢測公告進行檢測。

再多11名確診者康復出院

醫院管理局公布，截至今早9時，過去24小時共有11名確診病人出院，包括個案編號12168、12173、12177、12178、12179、12180、12181、12182、12184、12193和12203，至今累計11,920名確診病人康復出院。目前公立醫院已啟用562間負壓病房、共1,042張負壓病床；現時有58名確診病人分別於9間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，全部情況穩定。

更多疫情新聞：