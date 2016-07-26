新冠肺炎｜本港無新增個案 不足一個月再度零確診

本港今日(8日)沒有新增新冠肺炎確診個案，對上一次已經是10月10日；初步確診則少於5宗。

港府近期密鑼緊鼓籌備與內地通關的工作，特首林鄭月娥接受報章專訪時提到，通關首階段會設配額，並在廣東省先行，但就先於哪個城市或口岸通關則未有定案，並重申目前仍未有通關時間表。她亦提到，通關者必須上載「安心出行」紀錄行蹤，但強調屬自願性質。另外，港府亦正研究擴大「安心出行」的使用範圍，至其他非政府處所。

另外，特首林鄭月娥上周接受傳媒專訪時，提到自己第三針仍會選擇打科興疫苗，更揚言「抗體唔係愈高就一定愈巴閉」，隨即引來多位專家質疑。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，不會對林鄭的個人意見作出回應，但揶揄「除咗佢自己，其他人唔會明」。但他指，預防感染新冠肺炎需要有足夠抗體，「抗體梗係愈高愈好，冇理由愈低愈好」。

本港上周出現首宗俗稱「Delta+」的新冠肺炎Delta變種病毒的AY.4.2亞系，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，外國專家估計Delta+較原始Delta變種病毒傳播力增加10%至15%，但暫時未看到會增加嚴重性及削弱疫苗保護力，不過他指，有不少港人在英國，當局需要多加留意英國返港確診有否帶Delta+，並建議進一步收緊獲豁免檢疫群組，「(免檢疫人士)應該有咁少得咁少」。