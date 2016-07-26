新冠肺炎｜染變種少女同為沙特領事女兒 檢疫第7天確診

衛生署衞生防護中心今日(28日)公布，本港新增一宗輸入個案，17歲女患者(#11981)於7月16日乘搭QR818航班由沙特阿拉伯抵港，於檢疫中心檢疫第7日確診，驗出帶有L452R變種病毒株，昨日(27日)發病。患者未有接種疫苗，同為沙特領事女兒。該名領事另有兩名子女早前確診的胞姊，其中13歲女兒(#11971)危殆，11歲兒子(#11968)已出院。

中心亦提醒與下列指明地方相關的指明人士，須於明日 (29日)遵從強制檢測公告進行檢測：

⚫ 黃大仙金鳳街1-3號

⚫ 屯門青山公路388號恒順園第6座

因應涉及變異病毒株確診本地個案的檢測及檢疫安排，中心提醒與相關個案於同一大廈居住或於相關個案居住大廈內工作的人士，須於衞生署公布有關確診個案後的第三、七、12及19日進行強制檢測，並需自我監察直至21日屆滿。

新冠疫苗的長者接種率偏低，70歲或以上長者明起可到24間社區疫苗接種中心取「即日籌」打針。公務員事務局長聶德權稱，長者打第一針時會同時預約第二針，屆時毋須再取籌。港大感染及傳染病中心總監何栢良則建議，政府應於屋邨及長者中心等地方設置流動接種站，料可吸引更多長者打針。

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