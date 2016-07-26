新冠肺炎｜本港新增一宗輸入個案 另調查懷疑復陽男船員

衛生署衞生防護中心今日(16日)公布，本港新增1宗輸入個案，為40歲男子(#11957)從從阿聯酋抵港，於機場採樣時確診，患者無病徵。另錄少於5宗初步確診。

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另外，中心正調查一宗懷疑復陽的外地個案，涉一名32歲男船員，於7月13日由印度乘飛機抵港，在機場臨時樣本採集中心抽取樣本作病毒檢測呈陰性，沒有病徵。該病人抵港後一直逗留在葵青貨櫃碼頭貨船「Maersk Lima」上，翌日(14日)採集的樣本檢測結果呈陽性，並帶有L452R變異病毒株，於昨(15日)入院後的抗體檢測呈陽性反應。

中心初步調查資料顯示，該名病人今年5月曾於印度確診染疫，並沒有接種新冠疫苗，在檢視個案的流行病學資料、臨床數據和化驗結果後，中心認為該個案與復陽個案吻合。涉貨船船員須強檢。