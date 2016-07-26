新冠肺炎｜輸入個案患者曾遊西班牙瑞士 打齊兩針仍染變種病毒

衛生署衞生防護中心今日(27日)公布，本港新增一宗輸入個案，37歲男患者(#11980)上周六(24日)開始咳嗽，翌日乘瑞士航空LX138班機抵港後，在機場採樣時確診，驗出帶L452R變種病毒株。他本月3日至21日期間到過西班牙、21日至24日期間到訪瑞士，今年4月12日及5月3日曾在西營盤中山紀念公園體育館社區疫苗接種中心接種兩劑復必泰新冠疫苗；另有少於5宗初步確診。

新冠疫苗的長者接種率仍偏低，港府公布周四(29日)起向70歲或以上長者派發「即日籌」，長者可毋須網上預約接種新冠疫苗，每間中心名額200個。

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另外，昨日多兩個地點被納入強制檢測公告，分別為太古城中心及鰂魚涌公園一期，均與上周違反豁免檢疫令、染變種病毒的沙特姊弟有關。

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