新冠肺炎｜本港新增一宗輸入個案 18歲男子由荷蘭抵港

衛生署衞生防護中心今日(9日)公布，本港新增1宗輸入個案，為18歲男子(#11950)周一(5日)從荷蘭乘搭QR818航班抵港，於西營盤華美達海景酒店檢疫期間確診，被驗出帶L452R變種病毒株，患者無病徵，並報稱曾於上月5日及本月3日接種復必泰疫苗。本港已連續第32日沒有本地感染確診個案。

相關新聞：新冠疫苗｜陳肇始：疫苗接種到關鍵時刻 有信心8至9月達五成接種

禁韓亞航空由首爾抵港14天

另外，中心指，由於7月6日由韓國首爾飛抵香港的韓亞航空航班OZ721，有一名乘客經抵港檢測確診，以及有一名乘客未能符合《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》(第599H章)指明的條件，衞生署遂引用第599H章，禁止韓亞航空營運的客機在明日至23日期間從首爾着陸香港。

相關新聞：新冠疫苗｜陳肇始：非8月後停止提供復必泰 未知是否能由私家醫生接種

高逸華軒昨初確疑復陽

堅尼地城高逸華軒昨有一名住戶初步確診，消息指，涉事住戶早前曾在外地確診，病人近日檢測後被私人化驗所驗出對病毒呈陽性、CT值高(即病毒量低)，但樣本送往衞生署公共化驗所後，卻驗出「不確定」的結果，疑屬復陽個案。

相關新聞：新冠肺炎｜堅尼地城高逸華軒現初步確診 消息指屬復陽個案