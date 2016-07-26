新冠肺炎｜港增7宗輸入個案 3人在港打齊兩針復必泰

本港新冠疫情放緩，衛生署衞生防護中心今日(20日)公布，本港新增7宗輸入個案均為前日(18日)抵港、在機場即場驗出確診，其中兩人從美國抵港、兩人從孟加拉抵港，其他分別由日本、法國及伊朗抵港，當中6人驗出L452R變異病毒株。本港已連續第43日沒有本地感染，另有少於5宗初步確診。

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上環尚賢居昨晚因一宗帶有L452R的輸入個案而「封區」，該名27歲男子今日確診(#11960)，他病毒量較高，過去21日內曾居於上址，5月已接種第二針復必泰疫苗。今日錄得的輸入個案如下：

⚫ #11960：27歲男子，乘搭國泰航空CX883航班由美國抵港，沒有病徵、帶有L452R，過去21日內曾住在上環尚賢居，4月26日和5月17日曾在港接種復必泰疫苗

⚫ #11961：52歲男子，乘搭國泰航空CX883航班由美國抵港，前日病發、帶有L452R，3月19日及4月9日曾在港接種復必泰疫苗

⚫ #11962：33歲男子，乘搭日本航空JL029航班由日本抵港，前日病發、帶有L452R

⚫ #11963：39歲男子，乘搭卡塔爾航空QR818航班從法國抵港，沒有病徵，帶有L452R，4月6日和4月27日曾在港接種復必泰疫苗

⚫ #11964：58歲男子，乘搭卡塔爾航空QR818航班從伊朗抵港，上周六(17日)病發，帶有L452R

⚫ #11965：12歲女子，乘搭卡塔爾航空QR818航班從孟加拉抵港，沒有病徵，L452R和E484K測試結果待定

⚫ #11966：16歲女子，乘搭卡塔爾航空QR818航班從孟加拉抵港，沒有病徵，帶有L452R

禁卡塔爾航空從多哈抵港兩周

由於卡塔爾航空前日由卡塔爾多哈飛抵香港的航班QR818，有4名乘客經抵港檢測而確診(#11963-11966)，衞生署遂禁止卡塔爾航空營運的客機今日至8月2日期間，從多哈着陸香港。

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另外，衞生防護中心轄下聯合科學委員會本周將討論市民是否需要接種第三針新冠疫苗。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，一般市民暫時毋須考慮是否需要打第三針。呼吸系統專科醫生梁子超則指，本港疫苗接種率越高，放寬社交措施的空間越大。

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