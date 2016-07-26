新冠肺炎｜本港新增三宗輸入個案 兩宗帶L452R變種病毒 (更新)

衛生署衞生防護中心今日(8日)公布，本港新增3宗輸入個案，分別由俄羅斯、菲律賓及英國抵港，其中兩宗個案帶變種病毒。

新確診的45歲男機組人員 (#11947)，前日(6日)乘坐航班RL9933由俄羅斯抵港，於機場檢測時確診，帶L452R變種病毒株，曾於2月17日及3月9日在俄國接種由當地研發的新冠疫苗「衞星五號」；51歲男船員 (#11948)前日乘坐航班OZ721由菲律賓抵港，於機場檢測時確診，但病毒量太低，未能染出是否帶變種病毒；15歲男留學生 (#11949)，上月30日乘坐航班CX252由英國抵港，於中環蘭桂坊酒店@九如坊接受酒店隔離時確診，帶L452R變種病毒株。

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另外，政府昨晚7時起將大角咀149至157號中美樓列為「受限區域」，截至今日凌晨1時，約1,200名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。至於新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星在電台節目表示，最近每日有約5至6萬人接種新冠疫苗，指若能保持這趨勢，希望到9至10月，本港疫苗接種率可達7成。