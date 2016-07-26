新冠肺炎｜瑞士及美國抵港男染變種 中年漢回港易返港後抵日確診

衞生署衞生防護中心今日(30日)公布，本港新增兩宗輸入個案，其中54歲男患者(#11984)由瑞士抵港，於機場採樣作病毒檢測呈陽性，他曾於3月22日及4月12日在香港接種兩劑復必泰疫苗。另一名44歲男患者(#11985)由美國抵港，於機場採樣作病毒檢測呈陽性，他曾於5月2日及5月27日在香港接種兩劑復必泰疫苗。兩名患者均被驗出帶有L452R變種病毒株，沒有病徵。另有少於五宗初步確診。

中心正跟蹤兩宗輸出個案，其中昨日接獲日本衞生當局通報，45歲男子由香港飛抵東京後確診。男患者於6月29日由深圳經「回港易」抵港，其後居住尖沙咀龍堡國際，至7月7日乘坐JL0026航班前往日本東京，於7月19日發病，翌日採集的樣本呈陽性並確診。該名患者曾於5月11日及6月15日在內地接種兩劑國藥疫苗，7月2日、3日、5日在香港、7月7日在日本的檢測結果均呈陰性。患者於日本的同住家人7月12日發病，7月21日檢測呈陽性。該名男患者潛伏期內在香港到過的地方，包括尖沙咀龍堡國際、荔枝角長沙灣億利工業中心6樓14室伊勢灣海運(香港)有限公司納入強制檢測公告。

48歲男抵英後確診

另外一宗輸出個案，48歲男患者7月21日乘搭CX251航班前往倫敦，7月23日抽取樣本進行病毒檢測呈陽性，沒有病徵。該名男病人於潛伏期曾居住的大埔天賦海灣3期海鑽5座和尖沙咀港威酒店，以及工作地點銅鑼灣萬國寶通中心30樓3002室今日會被納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內超過兩小時的人士，須在指定日期或之前接受強制檢測。

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另外，政府今早突擊檢查上環尚賢居住客有否遵從強檢，共檢查約90人，並發現其中20人違反強檢公告，每人罰款5,000元，並勒令再接受強檢。

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為鼓勵長者接種疫苗，衛生署公布下月9日至9月30日期間，三間長者健康中心會於特定時間為65歲或以上長者，提供科興疫苗即場接種服務，毋須預約，每日名額有限，先到先得，額滿即止。

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截至昨日全港有逾316萬巿民已完成接種首劑疫苗。信和集團表示，加碼再多送一個「凱滙」單位，樓面面積約468呎，價值約1,200萬元，但條件是於9月30日或之前全港需要有500萬名市民接種最少一劑疫苗。

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